ÕL PLANICAS | Aigro kordas Oberstdorfi tulemust

Kokkuvõtteks märkis Aigro, et viimastel võistlustel on asjad liikunud paremuse suunas. Seega avaldas ta lootust, et ehk õnnestub järelejäänud kaheksa MK-ga panna hooajale positiivne punkt. Võistlusindu igatahes jagub. „Kui eelmisel kahel aastal olen täishooajast väsinud, siis kolmas hooaeg on natuke lihtsam. Olen ära harjunud reisimise ja võistlemisega,“ sõnas ta.