GALERII | Meistriliiga uustulnukas sai lumistes oludes Floralt kindla kaotuse

Harju ründaja, Flora vastu 74. minutil vahetusest sekkunud Andre Järva portaali Soccernet.ee otseülekandes pärast kohtumist, et polnud lihtne mäng. "Võib nii kokku võtta. Oli keeruline.“ Ta lisas, et meeskond poleks tohtinud lubada vastastel kohe matši alguses värava lüüa. „See mõjutas kindlasti [mängu]. Enne, kui sooja tegime, oli muru veel roheline. Aga kui väljakult tulime, siis oli juba valge. Proovisime ikka oma mängu mängida ja see sai saatuslikult. Oleksime pidanud kergemalt mängima,“ lausus Järva.

Ründaja arvab aga, et meeskond suudab meistriliigas iga vastase vastu mängida nii, nagu nad on harjunud seda tegema. Lihtsalt mõnede korrektuuridega. Mitte nii uljalt, aga püüame rohkem mängida palliga,“ selgitas ta.

Järva ütles, et teisel poolajal, mil ta platsile tuli, polnud olud enam kõige raskemad. „Aga esimesel poolajal tundus, et oli päris keeruline: jooni polnud näha ja pall liikus nii, nagu oleks liiva peal mänginud.“

Flora keskkaitsja Marten Kuusk jäi meeskonna esitusega rahule. „Ilmataat sekkus päris jõuliselt, aga kõige tähtsam on see, et saime kolm punkti. Kaitses oli eesmärk taga null hoida ja sellega saime hakkama. Üldises plaanis toimisid asjad väga hästi. Energia ja kaitsetöö oli meeskonnal päris hea. Vaatame mõned momendid järele ja areneme edasi. Mängisime nii, kuidas lubas. Esimesel poolajal oli nii paks, et oli vaja natuke lihtsamalt mängida,“ lausus ta.