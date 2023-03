ÕL TÜRGIS | Lillemetsal on enne viimast ala reaalne medališanss

Heasse hoogu on saanud Lillemets, kes ületas nii algkõrguse 4.80, 4.90, 5 kui ka isiklikku rekordit kordava 5.10 esimesel katsel. Saarlane proovis ka kõrgust 5.20, kuid see enam ei alistunud.

Lillemetsal on koos 5200 punkti ning ta on sellega neljas. Juhib 5.30 ületanud Kevin Mayer 5521 punktiga, järgnevad Sander Stokheim (5420) ja Manuel Eitel (5222). Kui Eiteli 1000 meetri jooksu isiklik rekord on 2.48,20, siis eestlasel on see 2.38,25 ehk peaaegu kümme sekundit parem. Punktides on vahe 109 silma. Lillemetsa head vormi keskmaajooksus kinnitab ka enne EMi 800 m distantsil püstitatud trennitippmark 2.01.