ÕL TÜRGIS | Nazarov jooksis hooaja parima ajaga poolfinaali: lõpus lasin jala sirgeks

Nazarov näitas, et jalg on terav. Vaatamata tagasihoidlikule stardile suutis ta joosta enda hooaja tippmargi 6,63 ja tuli Henrik Larssoni (mitte segi ajada legendaarse jalgpalluriga) järel teiseks. Seejuures tuli 23aastane eestlane üle finišijoone lõdva sammuga. Võitja aeg oli 6,62.

„Stardist sain üsna keskmiselt välja,“ rääkis Nazarov. „Kümne meetri peal oli hea hoog sees. Siis tundsin, et kõik on korras. Lõpus lasin jala sirgeks. Eks see oli hommikune jooks. Ärkasin juba 6.30. Samas olen rahul. Tegin ära need asjad, mida tahtsin teha.“

Eesti kiireim mees on sportlikku vormi nutikalt teritanud. „Paljud jooksevad enne tiitlivõistlusi meeletuid tulemusi, aga 60 meetrit on pauguala. Raske on kogu hooaeg head vormi hoida. Mina valmistusingi selleks võistluseks,“ lausus Nazarov.

Ta sõitis hotelli ja märkis, et suhtleb telefonitsi Tallinnas võistlust jälgiva treeneri Argo Golbergiga. „Väikse analüüsi ikka teeme. Nüüd tuleb puhata ja õhtuseks poolfinaaliks valmistuda. Väike sabin on sees, kuid see ongi mõnus!“

Eelmisel kahel aastal õnnestus Nazarovil joosta end sisetiitlivõistlustel finaali. Kahe aasta eest tuli ta EMi finaalis seitsmendaks, mullu MMil neljandaks.

Võistluste suurfavoriit on olümpiavõitja itaallane Lamont Marcell Jacobs, kes võitis oma eeljooksu kindlalt ajaga 6,57.