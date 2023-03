ÕL PLANICAS | Fantastilise hüppe teinud Ilvesel on elu parim võimalus võita MM-medal: „Ütlen ausalt, ma ei usu imedesse, aga...“

Ilvese hüpe maandus 139,5 meetri peale ja eestlane oli oma sooritusega ilmselgelt rahul, kuna rusikad lendasid kiirelt taeva poole. 137,0 punkti andsid Ilvesele kolmanda koha ning kaotust 140 meetri kaugusele lennanud Ryota Yamamotole on vaid 26 sekundit. Maailmameistritiitli on sisuliselt hüppega ära kindlustanud norralane Jarl Magnus Riiber, kes lendas lausa 147 meetrit (kahevõistlejate mäerekord) ja hüppas isegi Yamamoto eest 1.10 kaugusele. See tähendab, et Riiber võtab Planicast tõenäoliselt kõik neli kuldmedalit.

Aga kes hakkavad Ilvest jälitama? Paarikümne sekundi kaugusel on kaks kanget suusameest - 131 meetri kaugusele lennanud Julian Schmid kaotab eestlasele 22 sekundit ja sisuliselt koos temaga pääseb rajale MK-sarja üldliider Johannes Lamparter. Veel seitse sekundit hiljem stardib MK-sarja punktitabeli teine mees Jens Luraas Oftebro. MK-sarja kangeim suusamees Vinzenz Geiger pääseb rajale kümnendana, kaotust Ilvesele 1.14.

„Täna pakutakse,“ märkis Ilves, kes võttis teel intervjuutsooni Norra koondise taustajõududelt vastu kallistusi. „Nagu näha, kahjuks need kolm meest (Schmid, Lamparter ja Oftebro – M. T.) on ikkagi päris lähedal, aga kui asjad toimivad nagu eelmine kord, siis on võimalus vähemalt olemas. Ryota on Ryota praegu, tegelikult saadaval teine ja kolmas koht.“

Ta märkis, et taktika suusasõiduks on lihtne: tuleb hoida tempot oma taluvusläve peal. See tähendab, et suure tõenäosusega püüavad kolm kanget eestlase mingiaeg kinni, kuid Ilves on oma lõpuspurdi osas enesekindel.

„Tegelikult need kõik on väga teravad, ega lihtne sõit ei saa olema. Kui liiga hurraaga peale lendan, siis mul nagunii lõppu pole. Pigem mõistlik algus, siis vaatab edasi.”

Arvestades Ilvese treeninghüppeid, tema eilseid kommentaare ja tänast proovivoorugi (131 meetrit), siis oli nii uhke õhulend pauk luuavarrest. „Ei tea, kas vahepeal on seda võistlussurinat vaja, et saada oma kehast rohkem aru. Hoovõtt püsis, jalg tegi töö ära, kõik toimis. Väga lihtne hüpe. Mitte midagi üleliigset,” arutles ta.

„Ütlen ausalt, ma ei usu imedesse, aga... Ma ei ütle, et see oli ime, aga eneseületus, et suuda kõige tähtsamasse hüppesse kõik kokku panna. See on äge. Sellel mäel on lennu ajal räige kõrgus ka, alla välja hüpata on juba lihtsalt kaif.”