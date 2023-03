Talv unustas taas Eesti jalgpalli huvidega arvestada, esimest vooru saadab tühistamislaine

Eesti vutihooaja avab traditsiooniliselt superkarikas, mis pidi toimuma eelmisel pühapäeval Paides, aga koliti halva ilma tõttu Tallinnasse. Premium liiga avamänguks oli reedeõhtune FC Flora ja Harju JK duell, mille avapoolaeg mängiti tummises lumesajus ja jalgpalliringkondades on juba viimased 18 tundi arutletud teemal, et kas sellistes tingimustes ikka kõlbab mängida või ei.

Kõvemat sorti edasilükkamiseks on läinud aga laupäeva saabudes. Esimesena selgus, edasi on tormituulte tõttu lükatud FC Kuressaare ja Tartu Tammeka vaheline duell, mis pidanuks Saaremaal alguse saama kell 14.30. Praeguse seisuga on kell 17.00 Sportland Arenale algama planeeritud Tallinna Kalevi ja Nõmme Kalju matš veel kavas.