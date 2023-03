VIDEO | Ilus, õudne ja verine. "Resident Evil 4 Remake" on parem kui julgesin oodata

Õudusmängude suurnimi Resident Evil jätkab vanade mängude uuendamist, mis on seni olnud äärmiselt edukas projekt. „Resident Evil 4“ uuenduskuur on valmis ning avalikult on saadaval alates 24. märtsist sellel aastal. Capcom lahkelt andis materjali, et saaksime lugejatele midagi uut jagada.