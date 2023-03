ÕL PLANICAS | Andersson ei jätnud konkurentidele variandipoegagi, õed Kaasikud liuglesid paarisrakendina 30 hulka

Andersson pani järgmise käigu sisse 12.-13. kilomeetril ning hakkas vahet peagrupiga aina suurendama. Ühelgi naisel polnud täna talle midagi vastu panna, nii et finišis edestas ta norralannat Anne Kjersti Kalvaad 53 sekundiga. Vahepeal oli edu paarkümmend sekundit suuremgi.

25aastane rootslanna on ühtlasi kahe kulla ja pronksiga selle MMi kõige edukam naissuusataja. Kusjuures 30 km distantsilt polnud ta varem võitnud ühtki tiitlivõistluste medalit. Kaks aastat tagasi Oberstdorfis jäi ta maratonis esimesena medalita.

Rootsi naised domineerisid Planica MMi täiega, võites 14 võimalikust medalist 11. Tõrvaloiguks meepütis on see, et teatesõidus piirduti Norra ja Saksamaa järel pronksiga.