Ten Hag on pärast Unitedi ajaloo suurimat kaotust šokis: ebaprofessionaalne, olime esimesel poolajal parem meeskond

Manchester United on ajaloo jooksul kaotanud skooriga 0 : 7 neli korda. Neist esimesed kolm tulid rohkem kui 90 aastat tagasi, viimane aga pühapäeval Liverpooli vastu. Anfieldi staadionil toimunud häving on seda üllatavam, et veel enne mängu võis öelda, et Erik ten Hagi hoolealused on tiitlikonkurentsis ning veebruari lõpus võideti pea kuueaastase vahe järel esimene trofee, kui liigakarika finaalis alistati Newcastle United.