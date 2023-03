Miks jäeti Planica MMil kolm kulda võitnud norralane klassikamaratonilt välja? „See on kõigi aegade suurim skandaal.“

See tundub tõesti arusaamatu, sest 29aastane Krüger tuli Sloveenias kolmekordseks maailmameistriks – ta võitis kuldmedali nii 15 km vabatehnikadistantsil, 15+15 km suusavahetusega sõidus kui ka 4 x 10 km teatesõidus. Varasematel tiitlivõistlustel on norralane näidanud, et suudab hästi kesta ka pikemaid distantse. Tunamullu Oberstdorfi MMil võitis ta 50 km klassikasõidus pronksmedali ja eelmisel talvel Pekingi OMil samuti viimases sõidus pronksile. Tõsi, toona kärbiti ekstreemsete olude tõttu vabatehnikadistants 50 km-lt 28,4-le.