„TÕELISED VÕITJAD“ | Matz Topkin: kehalise tunnis kirjutasin referaate, aga tahtnuks sportida!

Matz Topkin: Minu meelest parasport on ikkagi selgelt ainult tippsport, parasport. Mina ütleks, võrdlus on olümpiasport, et ei ole parasport ja sport, on parasport ja olümpiasport. See töö, mida parasportlased peavad tegema, on täpselt sama, mis teevad, ütleme, olümpiasportlased. See pingutus, see võistluste tase, kõik seesama, ainult et sportlased on pisut teistsugused.

Indrek Petersoo: Aga see põhiküsimus tegelikult on paraspordis täpselt sama, mis põhispordis tavaspordis, kuidas saada rohkem lapsi spordi juurde. Tänapäeval kõikvõimalikud helendavad ekraanid kipuvad olema sellised haaravad ja külgetõmbavamaks ei ole lihtne saada lapsi sportima, ei ole ka lihtne saada puuetega lapsi sportima. Kuidas sinu hinnangul selles vaates Eesti paraspordil täna läheb?

Matz Topkin: Ma arvan, et Eesti paraspordil on järgmise põlvkonna ülestoomiseks vaja ikkagi teha läbi mõned muudatused. Selles suhtes, et esiteks on vaja kajastust tõsta, et inimesed oleksid kursis, et üldsegi, mis asi on parasport, kuidas välja näeb, kes seda teevad. Teavitustöö on hästi oluline kindlasti ka lapsevanematele, treeneritele ja õpetajatele. Esiteks, et lapsevanem üldse julgeks oma puudega lapse kodust välja tuua, et ei kardetaks, et laps katki läheb, kui ta trenni natuke teeb. Samamoodi treenerid, nad on vaja selle teavitustööga lihtsalt jõuda nii kaugele, et treenerid ei pelgaks enam kui juhul, kui tuleb nende trenni mõni puudega laps, ma ei tea, ühe käega poiss või ühe jalaga tüdruk, eks ole. Et see, see. Siin on vaja läheneda seda niimoodi, et kõik aktsepteerivad parasporti ja saavad aru, mis, mis see on oma olemuselt.

Indrek Petersoo: Leida neile siis jõukohane võimalus treeningutel kaasa löömiseks, spordi tegemiseks.

Matz Topkin: Just.

Indrek Petersoo: Aga mille taha see täna sinu arvates kõige rohkem jääb, kas see on siis ikkagi see, et treenerid täpselt ei tea, neil puudub hea ettekujutuse ja ettevalmistus või on ka selline noh, mingis mõttes hirm, et äkki midagi juhtub, mul on pärast jama kaelas ja nii edasi ja nii edasi ja kas sind, kui kõike seda läbi käinud ka natukene solvab see või mõjub sulle kuidagi haavavalt, et kui sind ei võeta sinna gruppi, ei panda tegema teistega koos sporti? Muidugi arvestades sinu eripära ja saadetakse referaati kirjutama, et või, või on need asjad ikkagi ajas muutunud?

Matz Topkin: Ma tahaks loota, et asjad paremaks läinud. Ma arvan, et see teema ongi nii lai, et inimesed ei tea, treenerid, õpetajad ei tea, ei saa, ei teagi, mida on võimalik teha. Et. Pigem jah on, neil on hirmus, neil on, neil on hirm proovida uusi asju, neil ei ole, seda kogemust neil ei ole, võib-olla tutvustatud neid erinevaid võimalusi. Aga loomulikult üks suur probleem on ka ligipääsetavus spordihoonetesse, spordisaalidesse tihtipeale lihtsalt puudega inimene ei saagi ligi. Olgu, olgu see siis kas ratastoolis inimesele treppide pärast võib-olla mõni inimene, mõni laps ei saa ennast ise riietatud, et selle taha jääb.