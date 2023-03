Kevin Renno: päti hoiakuga treenerid on minevik, nüüd on taipoksil korralik alaliit ja usaldusväärne maine

Kui jaanuaris kirjutas Õhtulehe sporditoimetus klassikalise poksi olukorrast Eestis, siis nüüd on taipoksi kord. Mitmekordne maailmameister ning Eesti vanima tegutseva taipoksi klubi juht Kevin Renno usub, et see universaalne kahevõitlus, mis seob eestlasi järjest enam eksootilise Taiga, kujuneb tulevikus kindlasti olümpiaalaks.