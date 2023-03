Eesti kurlingupaar tõusis maailma edetabelis teisele kohale

Alles paar kuud tagasi tõusid Kaldvee ja Lill oma karjääris seni kõrgeimale, kolmandale kohale ning nüüdseks on Eesti värsked meistrid segapaaris kurlingus tõusnud maailma teiseks kurlingupaariks.



Marie Kaldvee sõnul on tegemist hea tulemusega, kuid töö jätkub, kuna sihiks on aprillis toimuvad maailmameistrivõistlused. „Oleme maailmaedetabeli teise kohaga rahul, kuid sellegipoolest teeme tööd edasi, et juba aprillis mängida MMil maailma parimate vastu,“ kommenteeris Kaldvee.



Tõusu tõi Kaldveele ja Lillele veebruaris Tallinnas toimunud MK-etapp WCT Tallinn Masters Mixed Doubles, kus eestlased tulid tugevate vastaste konkurentsis teisele kohale, jäädes finaalis napilt alla Norra kurlingupaarile Martine Rønning ja Mathias Brænden, kes hoiavad hetkel maailma edetabelis 15. kohta.



Kurlingu segapaaride maailma edetabeli tipus püsib jätkuvalt Šveitsi tiim Jenny Perret ja Martin Rios 204.9 punktiga. Eesti paaril on kogutud praeguseks 174.3 punkti ning kolmandal kohal asuval Kanada paaril Laura Walker ja Kirk Muyres on 164 edetabelipunkti.



Eesti meistritiitlit edukalt kaitsnud Kaldvee ja Lill valmistuvad aprillis Lõuna-Kores toimuvaks segapaaride MMiks, mis toimub 22.-29. aprillini.