Sise-EMil kulla võitnud soomlannad saavad alaliidult 10 000 eurot preemiat

„Tuleb kasuks. Sportlastel on samad kulutused nagu teistel inimestel. Need on igapäevased väljaminekud,“ lausus välejalg.

Soome 100 meetri tõkkejooksu rekord 12,72 kuulub Annimari Kortele. Tamperest pärit Hurske kavatseb selle suvel tõsiselt sihikule võtta. „Rekordi purustamine on kindlasti mu eesmärk. Loodan, et uus tippmark on alla 12,70. Selle püstitamine on reaalne,“ nentis Hurske.