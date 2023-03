INTERVJUU | Ukraina suusaliidu peasekretär: kas tahame, et MK-sari, MM või OM oleks platvorm, kus reklaamida agressiooni ja julmust?

Pühapäeval Planicas lõppenud põhja suusaalade MM polnud ses osas mingi erand. Ukrainlased võistlesid Sloveenias nii murdmaarajal, suusahüpetes kui ka kahevõistluses. Suurt edu, tõsi, nad ei saavutanud, kuid see polegi sõjaajal ehk nii oluline. Tähtis, nagu märkis Ukraina suusaliidu peasekretär Julia Sõparenko Õhtulehele antud kirjalikus intervjuus, on olla kohal. Näidata, et Ukraina on jätkuvalt iseseisev ning osa rahvusvahelisest spordiperest.

Juttu tuli muuhulgas sellestki, et rahvusvaheline olümpiakomitee on andnud mõista, et oleks aeg venelased ja valgevenelased tagasi areenidele lubada ning rahvusvahelise suusaliit kiidab takka. Kahjuks oli asjakohane küsida sedagi, kas sõda on nõudnud mõne Ukraina suusasportlase elu.