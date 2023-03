„See on jube!” Tammeka ei saanud jälle mängida, Harju teenis lumetormis viigipunkti

„Mul pole juukseid, nagu näete, ma kannatan täielikult. Kõik kutid blokeerivad kätega kõrvu, see on jube. Ma pole sellist asja varem kogenud.”

Kuressaare kapten Märten Pajunurm ei teinud ekstreemsest ilmast nii suurt numbrit. „Siin on igasugu ilmasid olnud. See oli küll suvel, aga kõrgushüppematidki on ära lennanud. Keeruline, aga olud on võrdsed. Tuleb mängida nendes oludes, mis on,” arutles ta otse-eetris.