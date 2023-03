VIDEO | Baskonia võttis Reali skalbi viimase sekundi kolmesega

Otsustaval perioodil sai kodumeeskond korraks ette seitsme punktiga ning 1:15 enne normaalajal lõppu juhtisid nad Gabriel Decki korvi järel 81 : 79, kuid siis algas Costello sõu: esmalt surus Baskonia tsenter palli ülalt alla ja seis oli viigis ning just tema kanda jäi ka kohtumise viimane vise kohtumise viimasel sekundil. Elevandiluuranniku passiga ameeriklase kolmene tabas, talle tehti ka viskel viga ja et tabas ka järgnenud vabavise, kirjutas Euroliigas seitsmendat kohta hoidev Baskonia tulemusega 85 : 81 tabelisse hooaja 15. võidu. Real on 18 võiduga kolmandal kohal.

„Ma ei näinud viimasel viskel korvi,“ tunnistas päevakangelane Costello pärast kohtumist. „Nägin lihtsalt, et Rudy Fernandez jookseb minu poole, sain palli ja proovisin selle nii kiiresti teele saata, kui suudan. Õnneks läks sisse ja me võistime. See on päris hea tunne, mõistate? Meil on sel aastal olnud võõrsil päris keerulised ajad, kõik teavad seda, nii et tulla siia ja võtta Euroliiga tipptiimi üle võit on tõsiselt hea.“