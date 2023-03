Chelsea mängijad hakkasid viimaks väravaid lööma ja päästsid peatreeneri töökoha – vähemalt esialgu

Kui Londoni Chelsea puhul on tänavu palju räägitud sellest, et tiimi uus ameeriklasest omanik Todd Boehly on mängijaid värvanud rohkem kui poole miljardi euro eest, siis kena kopika käis ta välja ka neid vutimehi kantseldama palgatud peatreeneri eest. Nimelt laoti septembris Brightoni klubile peo peale 18 miljonit eurot, et endale kindlustada Graham Potteri teened. Paraku on Potteri senine saldo Londoni klubi eest olnud üpris nutune ja halvemal juhul võinuks tema teekond sinisärkide treeneripingil juba eile õhtul läbi saada.