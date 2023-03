Eesti mitmevõistleja plaan: 8000 punkti ja lendurikarjäär

Tegelikult oli 8000 silma kogumine teostatav ka mullu, kuid teadupoolest on ideaalset kümnevõistlust keeruline kokku panna. Nüüd on Eesti sportlane aga paremal tasemel, mis tähendab, et varu on rohkem. Simulask usub, et täiusliku õnnestumise korral võiks ta koguda isegi 8200 punkti. Kuid pärast välishooaega teeb 24aastane haapsallane ilmselt spordiga lõpparve. Ta jätab küll kergejõustikuga jätkamiseks ukse irvakile, kuid rohkem kõnetab karjäär lennukipiloodina.