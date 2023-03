PSG teekond sai taas otsa kaheksandikfinaalis. Mis saab Messist edasi?

Allajäämine Saksa meistrile oli selge ning ilmselt ootavad meeskonda ees muutused. PSG peatreener Christophe Galtier süüdistas pärast kohtumist keerulist mängukalendrit, mis on tingitud sellest, et jalgpalli MM toimus Kataris aasta lõpus. Ilmselt see vabandus prantslast vallandamisest ei päästa.