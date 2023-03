Ilmateadlase soe soovitus jalgpallirahvale: pole mõtet peaga vastu seina joosta, märts ongi Eestis talvekuu

Eesti jalgpalliliit on pikka, märtsis algavat ja tänavu detsembri alguses lõppevat liigahooaega põhjendanud varasemalt sellega, et see aitab meie palluritel saada vajalikku võistluspraktikat, et jõuda lähemale rahvusvahelisele tasemele. Olulise argumendina on välja toodud sedagi, et kuna aasta esimene koondiseaken on märtsi lõpus, on sellele eelnevad matšid koduliigas pallivatele koondislastele vormi kogumiseks vaat’ et eluliselt vajalikud.