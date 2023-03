Kergejõustikuliit ei kinnitanud Keenia sprinteri imeaega, sportlast see ei morjendanud: purustan varsti maailmarekordi

Nimelt mõõdeti keenialasele jooksu ajal tuule kiiruseks -4,8 m/s. Aeg 9,81 on iseenesest juba täiesti fenomenaalne – nii kiiresti pole keegi kunagi veebruaris jooksnud – ja kui lisada juurde niivõrd tugev vastutuul, siis peaks Omanyala normaalsetes oludes purustama maailmarekordi. Küllaltki lugupidamisväärse portaali LMU Build andmetel viiks ta selle tuulevaikuses isegi uude kümnendikku ehk saaks kirja aja 9,49. Võttes veel ära selle eelise, et võistlus toimus Nairobis, kus on kõrgus merepinnast 1795 meetrit.

Seejuures usub Omanyala ise, et võiks tõepoolest 2009. aastast Usain Bolti nimel oleva maailmarekordi 9,58 purustada. Ja juba tänavu. „Hooaeg just algas ning kõige tähtsam on mulle see, et olen tippvormis. Usun, et jumal annab mulle märku, et maailmarekord on nurga taga. Tunnen selle lõhna ning saan selle omale pigem varem kui hiljem,“ vahendas Omanyala sõnu portaal Capital News.