Ilmajant jätkub | Tuleval nädalavahetusel Eesti meistriliigas jalgpalli ei mängita

Teadupärast on senisest kümnest kavandatud meistriliiga mängust saadud ära pidada viis ehk täpselt pooled. Vähemalt kaks neist toimusid äärmiselt kehvade ilmastikuolude kiuste.

See tähendab, et käesoleva nädala lõpu seisuga on 15 algselt kalendrisse kirjutatud kohtumisest punktid jagatud täpselt kolmandikus.