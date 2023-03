Õlatrauma kiuste lõpuni võidelnud Kriisa tabas vabaviske vale käega. Treener: see oli natuke hullumeelne!

„Ta sai mingi põrutusetüüpi vigastuse,“ märkis Lloyd mängu järel ajakirjanikele. „Rääkisin just meie treeneriga ja tema hinnangul on Kerril homme parem kui täna. Kes teab, võib-olla on ta veidi dramaatiline ja tahtis lihtsalt tõestada, et suudab sooritada vabaviskeid ka vasaku käega. See oli natuke hullumeelne. Aga ta ongi selline kutt. See oli päris lahe hetk. Ma ei tea, kas… Ma ei suutnud seda takistada, aga sel kutil on julgust. Mul on tema pärast nii hea meel.“