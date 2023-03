Hästi! Tattar on aasta esimesel võistlusel avapäeva järel liider

Tattarile on see esimene võistlus pärast ligi viie kuu pikkust pausi. Mullu 17. novembril käis ta küünarluunärvi pitsumise tõttu operatsioonil, vigastus segas teda juba eelmise aasta maist saati. „Rääkisin arstidega ja nad ütlesid, et operatsioon on parim variant. Läksin siis lõikusele, see oli kolm ja pool kuud tagasi. Üritasin taastuda. See aeg oli üsna keeruline, sest ma ei saanud treenida nii palju kui tahtnuks. Aga pikemas perspektiivis oli see väga vajalik. Tunnen, et kõik läks plaanipäraselt,“ selgitas Tattar, lisades, et hetkel jääb tal kõige rohkem vajaka pikematel visetel. Õnneks on võistlusel võrdlemisi lühikesed rajad.