Tattar loovutas teise päeva järel liidrikoha ameeriklannale

Nimelt ei saanud ta mitu kuud teha trenni nii palju kui oleks ise tahtnud. USA võistluse eel oli Tattar aga positiivselt meelestatud. „Mul läheb hästi. Siin on väga hea meel olla. Kõik on mind nii soojalt vastu võtnud,“ lausus kettagolfar.

Tattarile on see esimene võistlus pärast ligi viie kuu pikkust pausi. Mullu 17. novembril käis ta küünarluunärvi pitsumise tõttu operatsioonil, vigastus segas teda juba eelmise aasta maist saati. „Rääkisin arstidega ja nad ütlesid, et operatsioon on parim variant. Läksin siis lõikusele, see oli kolm ja pool kuud tagasi. Üritasin taastuda. See aeg oli üsna keeruline, sest ma ei saanud treenida nii palju kui tahtnuks. Aga pikemas perspektiivis oli see väga vajalik. Tunnen, et kõik läks plaanipäraselt,“ selgitas Tattar, lisades, et hetkel jääb tal kõige rohkem vajaka pikematel visetel. Õnneks on võistlusel võrdlemisi lühikesed rajad.

Ta tõdes ka, et sai tõsisemate treeningutega algust teha alles USAs. „Mul ei lubatud tükk aega visata. Seega korralikum treening toimub praegu siin. Tegin Eestis lühemaid viskeid, aga USAs saan lõpuks kõik kokku panna. Olen põnevil, tahan näha, kuidas asjad välja tulevad. Mul pole millegi üle kurta, läheb nii, kuidas läheb,“ sõnas Tattar.

„Kuna see hooajaväline aeg oli võrreldes eelmistega niivõrd teistsugune ning tegu on mu esimese võistlusega pärast pikka pausi, siis proovin endale mitte ootusi seada. Võistlushimulise sportlasena on seda väga raske teha, aga tuletan omale seda pidevalt meelde. Annan endast parima, et visked tuleksid võimalikult hästi välja,“ lisas ta.

Tattarilt uuriti ka, mida ta arvab kettagolfi seisust Eestis. Veebruaris pälvis ta eelmise aasta saavutuste eest riikliku spordipreemia. „See on kettagolfile suur asi. Mõistagi teatakse seda väga hea spordialana, kus saab olla professionaal. Inimesed võtavad seda järjest tõsisemalt. Teen seda uhkusega ning selle auhinna võitmine soojendas mu südant,“ lausus ta.