Tänak: Mehhikos võiks mulle anda eelise vihm, aga seal ei saja peaaegu kunagi

Teede puhastamine teeb kõrgete kohtade nimel konkureerimise mõistagi keerulisemaks, kuid see on paratamatu olukord. M-Spordi piloodile, kes võitis veebruaris Rootsi etapi, on see Fordi hübriidmasinaga esimeseks kruusaralliks. „Testimisel olin esimest korda Puma masinaga kruusal ning oli väga tähtis võimalikult palju avastada. Kuna enamik rallisid on kruusateedel, siis otsustasime teha Hispaanias kaks testipäeva. Meeskond töötab kõvasti, et areneda, aga selleks, et mõista, kus me oleme, tuleb meil esmalt läbida kruusaralli,“ lausus Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et Mehhiko ralli tõotab tulla keeruline. Lihtsamaks võiks esimesena rajale minemise vihmasadu, kuid eriti kõrgeid lootusi pole selle suhtes mõttekas seada. „Peamisteks väljakutseteks Mehhikos on kõrgus ja temperatuur. Seetõttu on võimsust vähem, mistõttu võib auto pisut teistmoodi funktsioneerida. Teed on Mehhikos tegelikult päris lõbusad, mõned katsed on väga tehnilised. Selline tunne on, et kõrge temperatuuriga sõidame neid igavesti, aga on ka kiiremaid lõike, kus on hüppeid. Kuna juhime MM-sarja, siis lähme Mehhikos esimesena rajale. See positsioon oleks hea juhul, kui hakkab sadama. Aga ma ei tea, kui hea vihma esilekutsuja ma olen kohas, kus peaaegu kunagi ei saja!“ selgitas Tänak.

Mehhiko ralli toimus viimati 2020. aastal. Mullu ja tunamullu seda kavas polnud ning M-Spordi tiimipealikul Richard Milleneril on hea meel nüüd sinna naasta. „Tore on Mehhikosse tulla. See on klassikaline ralli ning tundsime sellest eelmisel kahel aastal puudust. Sõitjate ja testitiimi tagasiside põhjal oleme enesekindlad ning usume, et Puma on võimeline keerulistes oludes hakkama saama. Oti hiljutine võit Rootsis andis meile hoogu juurde ning lähme selle pealt järgmisele etapile vastu. Oleme teinud kõik endast oleneva, et see väljakutse vastu võtta. Meeskonna on valmistanud Mehhikoks autod ette suurepäraselt ning tahame jätkata pärast edukat Rootsi rallit samas vaimus,“ lausus ta.

Teine M-Spordi põhisõitja Pierre-Louis Loubet ootab etappi samuti põnevusega.

„Sõidan esimest korda rallil, mis toimub väljaspool Euroopat. Taas uus kogemus. Kruusale naasta on põnev, sest mu kiirus on seal hea. Seega sihin Mehhikost head tulemust. Eelmisel aastal Kreekast ja Sardiiniast hangitud kogemused tulevad mulle kasuks. Igal rallil on midagi erinevat, aga kogemused aitavad tohutult. Valmistumine läks hästi ning olen saanud teede kohta infot. Testimine oli hea, olen selle üle väga õnnelik. Leidsin sama tunde, mis mul oli eelmisel aastal Kreekas ning auto tundus olevat väga tugev. Meil on kõik vajalik olemas, et saavutada häid tulemusi,“ sõnas prantslane.