ARVUSTUS | Rütmimängud elavad. „Theatrhythm Final Bar Line“ ja meisterlik orkester

„Final Fantasy“ frantsiis tähistab see aasta oma 35ndat tähtpäeva ning selle puhul tuleb ning juba on tulnud välja mitmeid uusi mänge. Üks nendest on ka uus „Theatrhythmi“ seeriasse kuuluv sissekanne, „Theatrhythm Final Bar Line“. Tegemist on rütmimänguga, milles kõlavad taustal tuttavad ning uued meloodiad pea kõigist Final Fantasy frantsiisi mängudest. Kas „Theatrhythm Final Bar Line“ on ka hea ning kui hästi suudab tähtpäevaks mõeldud mäng edasi anda seda pidulikku tunnet?