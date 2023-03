Eelmises voorus Manchester Unitedit nüpeldanud Liverpool sai piinliku kaotuse liiga viimaselt

Veel enne Billingi väravat jõudis Liverpooli poolelt tabamusele lähedale keskkaitsja Virgil van Dijk, kuid tema pealöök klaariti väravajoonelt. Kui mängitud 69 minutit, teenis Liverpool penalti, ent eelmisel nädalal klubi ajaloo Premier League'i suurimaks väravakütiks kerkinud Mo Salah saatis löögi üle värava. Nii kirjutas Bournemouth tabelisse hooaja kuuenda võidu ning kerkis vähemalt laupäeva õhtuks 17. tabelireale. Liverpool on viies, kusjuures 13 võõrsilmängust on nad liigas võitnud vaid kolm.

„See mäng oli kõva hoop,“ tunnistas kohtumise järel Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ajakirjanikele. „Kuid teate isegi, kuidas hoopidega on: peate need vastu võtma, vaatama, kui suured armid jäävad ning siis sealt edasi liikuma.“

„Kas ma olen mures, et me võõrsil ei võida? Jah, näen seda ka ise,“ jätkas Klopp, kelle hoolealustel seisab eeloleval kolmapäeval Madridis ees meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumine Realiga, millele minnakse avamängu 2 : 5 kaotuse pealt. „Kodumängudes oleme esinelikus, kuid võõrsilmängude tulemuste põhjal ei pääseks me isegi Euroopasse. Alati on põhjus ja meie võõrsilmängud on muidugi põhjus [kehvas punktisaagis].“