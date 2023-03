Vigastatud Kriisa võitles ja koges palgapäeva – Arizona ülikool sai konverentsi finaalis magusa võidu

„Kõigepealt käis väike krõks ja siis läks õlg paika tagasi,“ rääkis Kriisa veerandfinaalis toimunud kokkupõrkest Stanfordi ääremängija Brandon Angeliga tuscson.com-le. Ja lisas: „Ei teagi, mis mul täpsemalt on. Ilmselt on isegi parem, et seda ei tea. Pean ainult korvpallile mõtlema.“