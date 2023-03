TIPPSPORT TÖÖ KÕRVALT. Vabavõitluses Eesti esimese MMi medali võitnud Kristjan Tõniste: oli päevi, kui murdusin ja mõtlesin, kuidas ma seda kõike teen

Pikalt judoga tegelenud 29aastane Kristjan Tõniste sai ühel hetkel aru, et unistatud medalitest tuleb lahti lasta ja edasi liikuda. Ta jätkas teed sportlikus vabavõitluses (MMA), kus kõigest aastase pühendumise järel võitis EMi hõbemedali. Tänavu veebruaris tegi Tõniste ajalugu, kui tõi Eestile ka esimese medali täiskasvanute MMilt. Keeruline on olnud teha tippsporti töö kõrvalt, kuid tugeva tahtega on katsumustest läbi murtud.