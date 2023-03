Numbrid reedavad: Norra talisport libiseb muust maailmast aina kaugemale

(Meeste) suusatamise MK-sarjas on tavapärane, et norralased hõivavad terve poodiumi. Vähe sellest, üleeile võeti Holmenkolleni maratonil koguni ajalooline kümnikvõit. Punktitabeli esikuuikus ollaks viiekesi, ainsa „anomaaliana“ on kolmandaks trüginud Federico Pellegrino. MMil Planicas rändas kahel alal neli esimest kohta viikingite järeltulijate maale.