VÄGEV! Eesti rannavollepaar võitis Miamis maineka turniiri

Pärast eelmise aasta lõpus Tiisaarele tehtud puusaoperatsiooni oli see Eesti esipaarile esimene ühine turniir. Nõlvak – Tiisaar alustasid otse põhiturniirilt, kuuludes A-alagruppi, kus lisaks mängisid ameeriklased Tri Bourne – Chaim Schalk, Tšehhi duo Ondrej Perušic – David Schweiner, lätlased Aleksandrs Samoilovs – Janis Šmedins ja kvalifikatsioonist tulnud ameeriklased Caleb Kwekel – Dylan Zacca.

Nõlvak ja Tiisaar said alagrupis teise koha Tšehhi paari järel, tagades sellega koha otse poolfinaalis. Seal olid vastaseks taas Perušic ja Schweiner, Marco Grimalt – Esteban Grimalt Tšiilist, ameeriklased Hagen Smith – Bill Kolinske ja Argentina – Hollandi segapaar Julian Azaad – Matthew Immers. Sellest seltskonnast väljusid Nõlvak ja Tiisaar esikohaga, jõudes seeläbi otse finaali.

Finaalis mängisid lisaks eestlastele lätlased Samoilovs – Šmedins, tšehhid Perušic ja Schweiner, Katari paar Ahmed Tijan – Cherif Younousse ning Tšiili duo Noe Aravena – Vicente Droguett. Esikolmikusse jõudsid eestlaste selja taga Aravena ja Droguett ning Ahmed – Cheriff.



Nõlvak ja Tiisaar on King of the Courti sarjas edukad olnud varemgi, eelmisel aastal saadi Euroopa finaaletapil kolmas koht ja Hamburgi etapil teine koht.