Läti tennisestaar: kui ma venelastega ei mängi, siis peaksin karjääri lõpetama

Läti olümpiakomitee otsustas eelmisel nädalal, et ei toeta enam viit sportlast, kes on Ukrainas toimuva sõja ajal võistelnud koos Vene ja Valgevene konkurentidega. Nende seas on ka tennisestaar Jelena Ostapenko, kes hoiab maailma edetabelis 25. kohta. Lätlanna tunnistas, et tal pole midagi parata – variantideks on kas olukorraga leppimine või karjääri lõpetamine.