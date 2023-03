Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse esimees: meil ei jää muud üle, kui siiralt tänada vana head sõpra, laskesuusatajat Raido Ränkelit

Eesti koondise koosseisus sõidavad:

Mehed: Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Martin Himma, Henri Roos, Kaarel Kasper Kõrge, Karl Sebastian Dremljuga, Olle Ilmar Jaama, Ralf Kivil, Anders Veerpalu, Toni Andree Saarepuu, Lars Piirmann ja Kaspar Päärson.

Naised: Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu, Õnnela Rodendau, Teesi Tuul, Teiloora Ojaste, Greete-Liisa Toom, Gerda Kivil, Laura Lään, Emma Roberta Rajando, Triinu Kresmer ja Herta Rajas.

Endine tippsuusataja Anti Saarepuu ootab oma poja Toni Andree starti suure elevusega. Haanjas suusakeskust vedav mees leiab, et tippspordi unistusega Eesti noortele suusatajale on see elamus kogu eluks.

„Väga vinge, et MK-etapp Eestis jälle toimub ning see on toodud inimestele sisuliselt Tallinna kesklinna koju kätte. Kuna korraldajamaa saab välja panna rohkem osalejaid, siis peabki seda võimalust just Eesti murdmaasuusatamise uuele generatsioonile pakkuma. Jah, maailma tippudest jäävad nad kaugele, aga oma poja näitel võin öelda, et Toni Andree võtab seda kui võimalust testida, kus on tema piir ja tase täna ning kuhu on vaja jõuda. Selles suhtes on see noortele kindlasti tähtis ja mõjub innustavalt.“

Tippspordi unistusega Toni Andree Saarepuu on võtnud eesmärgiks isa tulemuste üle tegemise. „See tähendab olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste finaali jõudmist,“ täpsustab Anti Saarepuu.