Koondisele appi tõtates tõelise Kolgata tee läbinud laskesuusatajad jäid peatreeneri käepigistuseta

Aolaid ja Uha olid just tagasi jõudnud Kanadast Canmore’ist, kus peeti hooaja viimane IBU sarja etapp. Mõlemad mehed tegid seal ka oma hooaja parimad tulemused: Aolaid sai 60 osalejaga ühisstardis 29. ning Uha samal võistlusel 35. koha. Ehk siis ühelt poolt oli selge, et keegi neilt Östersundis imet ei oodanud, kuid teisalt: selleks, et Eesti meeste koondisele säiliks MK-sarjas neli stardikohta, oli nende panust rahvuste karika punktide kogumisel hädasti vaja.