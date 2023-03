ARVUSTUS | „Evil West“ on adrenaliinirikkalt konarlik noogutus Playstation 3 generatsiooni kuldajastule

Võrreldes „Evil Westi” teiste sarnaste videomängudega samast žanrist, siis on lihtne märgata kui vanamoodne see tegelikult on. Saame teha argumendi, et mäng on lihtsalt aja hammastrataste vahele kinni jäänud, kuid lähemalt vaadates on näha, et lavastajad Michał Szustak ja Paweł Libiszewski tahtsid taaslavastada Playstation 3 kuldajastu valemit ja nostalgiat.

Narratiiv leiab aset aurupunk-stiilis, alternatiiv-ajaloolises metsikus läänes, kus pesitsevad vampiirid ja muud deemonlikud olendid tabavalt nimetatud sanguisuge. Ainus, mis pahalasi vaos hoiab on Rentieri Instituut (edasi RI), kelle töö on tehnoloogia abil inimkonna vaenlaseid tagasi lüüa. Mängija kehastatud anarhistlik vampiiripüüdja Jesse Rentier on suhteliselt klassikaline kauboi - mitte-stereotüüpiline, mässumeelne, vankumatu ja kangekaelne. Tema isa, William Rentier, on RI asutaja ja teadlane, kelle leiutiste abiga on RI agendid, sealhulgas Jesse ise, suutnud vampiiridele vastupanu osutada.

Loo algusminutitel avastab Jesse, koos oma erru läinud RI agendist sõbraga Edgar Gravenor’iga, et kõrgel ametikohal olev vampiiripealik Peter D’Abano proovib veenda vampiiride juhtkonda alustamaks inimkonna vastu täieulatuslikku sõda. Jesse ja Edgari vaikne varitsus muutu sõneluseks rusikate ja püssidega. Suurema üleüldise vägivalla tõttu muutub D’Abano teovõimetuks, sest Jesse raiub ta pea maha. Sellest momendist edasi hakkab D’Abano visiooni edasi kandma tema tütar Felicity. Võimukast naisest saab loo tõeline antagonist, kelle vastu mängija (ja Jesse) võitlema hakkab.

„Evil West“ (2022). Foto : Kaader mängust

Sünopsise edasine sügavam analüüs võib iga tavalise inimesegi oma meelemõistuses kahtlema panna. On ilmselge, et stsenaristid Aleksander Sajnach, Maria Borys Piątkowski ja Michał Gałek ei ole sellele suurt rõhku pannud, sest kogu teose narratiiv on vaid järelmõte. Siiski peab kiitma mängu dialoogi, huumorit ja õnnestunud one-linereid, mis on kiired, teravad ja vaimukad. Sinna hulka kuuluvad ka üksikud metanaljad. On arusaadav , et mäng ei proovi ennast võtta liialt tõsiselt, kuid mängib ohtliku piiri peal muutuda enda paroodiaks.

Suurt rõhku on pandud võitluse koreograafiale ja sadadele erinevatele viisidele kuidas vastaseid raiuda, hakkida ja tükkideks tulistada. Tuues võrdluseks teisi teoseid, siis tundsin iga kord kui missioonides tekkis vastasseis, et siin on palju sarnasusi „Doomi” mänguseeriaga. Mängija peab igal momendil midagi tegema, sest paigale jäädes on surm kiire tulema.Mobiilsus ja vaenlaste prioritiseerimine on kaks mängu tähtsaimat mehhanismi. Sarnasuse toovad esile ka eriti võikad finisherid, mis on piisavalt kiired, et mitte adrenaliinirohket võitlust pausile panna, vaid hoopis lisasid vürtsi „Evil Westi” juba niigi võikale atmosfäärile.

„Evil West” on palju laenanud oma žanri eelkäijatelt, eriti just God of Wari seerialt. Kuigi tolles on mängija kasutuses kirves ja sellega viskamine, siis „Evil West” on leidnud hea segu tulirelvade ja rusikate vahel. Ei teki kordagi tunnet, et mängiks tulistamismängu või kaklusmängu, vaid võtab parimad osad mõlemast ja seob need sobivalt kokku. Nüüd mängija ülesanne on igas olukorras otsustada, et kumb lähenemisviis on tõhusam.