Guardiola katkestas Haalandi väravapeo puht pragmaatilistel kaalutlustel

„Minu suurim unistus on see, et teen mängus viis pallipuudet – ja löön viis väravat,“ teatas Norra imemees Erling Braut Haaland eelmise aasta septembris beIN Sportsi telekanalis. Teisipäeva õhtul saigi ta kirja viis väravat, kuid unistuse täitumisega läheb veel aega: nimelt tegi ta kokku kuus korda rohkem pallipuuteid kui suur eesmärk ette näeb, ehk 30.