Märtsihulluse ootuses! Kas Kriisa, Veesaar ja Arizona kuldavad mulluse pettumuse üle? USA ekspertide arvates pigem mitte

Mullusele märtsihullusele läks toona oma tabeliveerandi esimese asetusega Arizona suurte lootustega, kuid 16 parema seas sai nende teekond otsa, kui tunnistada tuli Houstoni paremust. Tänavu on Wildcatsil veerandi teine ja kokkuvõttes seitsmes asetus, nii et kõrgesse mängu ollakse võimelised sekkuma ka seekord. Seda enam, et oma Pac-12 konverentsi finaalturniir võideti eelmisel nädalal ära, kui finaalis saadi kahe punktiga jagu UCLA-st.