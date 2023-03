Vanad sõbrad saavad kokku? Saudid kavatsevad ka Messi meeletute rahapakkide abil enda manu meelitada

Viimased kaks hooaega Pariisi Saint-Germaini esindanud Messi leping saab sel suvel läbi ning kuna ta pole Prantsusmaa klubi Katari omanikega seni uue kontrahti asjus kokkuleppele jõudnud, on tema tuleviku osas kerkinud üles üksjagu spekulatsioone. On räägitud nii sellest, et Argentina koondise maailmameistriks vedanud megatäht taasliitub FC Barcelonaga, kuid ka sellest, et läheb hoopis MLS-il mängiva Miami Interi ridadesse.

Ent nagu raporteerib Hispaania väljaanne Marca, viibib Messi isa ja agent Jorge neil päevil hoopis Saudi Araabias. Ühelt poolt pole selles midagi erakordset, sest juhtumisi on nad koos Lioneliga ka Saudi Araabia poolt kinni makstud riigi saadikud läänemaailmas, kuid Messi klubiotsingute kontektsis tekitab see visiit suurt kõmu.

Nii teabki Marca juba väita, et Al Hilal on nõus maksma Messile aastas suisa 221 miljoni euro suurust palka, et ta oma maagiat kõrberahva liigas näitama hakkaks. Tegemist oleks veel pöörasema teenistusega, mis on sisse kirjutatud Ronaldo lepingusse: Al Nassr maksab Portugali mehele aastas „vaid“ 200 miljonit eurot!

Seejuures oleks Al Hilal üksnes Saudi Araabia riigi vahend Messi enda liigasse toomiseks, sest ka poliitikud olevat valmis tegema vajalikke otsuseid, et kohaliku kõrgliiga palgalimiiti tõsta. Muidugi võib arvata, et kui Messiga tõepoolest kaubaks läheb, nõuab ka Ronaldo endale Al Nassris väärilist palgatõusu, et mitte õnnetu olla.

Messi ja Ronaldo on kahepeale võitnud 12 maailma parimale jalgpalluri mõeldud Ballon d'Ori auhinda ning mõistagi oleks saudid uhked, kui kaks oma põlvkonna suurimat nime oma karjääri just nende riigis loojangusse veeretaksid.

Tegelikult on mehed, kelle vägevaimad heitlused jäid aegadesse, kui Messi esindas FC Barcelonat ja Ronaldo Madridi Reali, isegi selle aastanumbri sees vastamisi läinud: jaanuaris pidasid PSG ning Al Nassri ja Al Hilali ühendmeeskond Kataris sõprusmängu, mille Pranstsusmaa klubi 5 : 4 võitis. Kui Messi lõi selles matšis ühe värava, siis Ronaldo tegi skoori kahel korral.