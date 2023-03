Šveitsi ülemkohus jättis Heiki Nabi kaebuse rahuldamata

CAS jättis mullu 20. oktoobril tehtud otsusega kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi apellatsiooni täielikult rahuldamata ning kehtima jäi Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi määratud kaheaastane võistluskeeld dopinguproovis sisaldunud keelatud aine letrosooli tõttu. Heiki Nabi esitas CAS otsusele kaebuse Šveitsi föderaalsele ülemkohtule väites eelkõige, et sportlase karistamine olukorras, kus teda ei saa pidada tahtlikuks petjaks, kuid samas ta ei suuda tõendada juhusliku saastumise allikat, on vastuolus Šveitsi avaliku korraga. Šveitsi föderaalne ülemkohus sellega ei nõustunud ja seega kehtib ka edaspidi põhimõte, et sportlane vastutab keelatud aine sisaldumise eest tema organismis, kui ta ei tõenda ära väidetava saastumise allikat ja seda, et ta on olnud hoolas dopingureeglite rikkumise vältimisel.