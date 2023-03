Klopp pole enne kordusmatši Realiga alla andnud: üritame isegi siis, kui tõenäosus on üks protsent

Liverpool on varem näidanud, et nad suudavad lootusetuna näiva kaotusseisu ümber pöörata. Tavaliselt on saadud sellega hakkama koduväljakul, kuid täna õhtul mängitakse meistrite liiga kaheksandikfinaalis Madridis sealse Realiga, kellel on avamängust kolmeväravaline edu.