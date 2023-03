VIDEOD | Saksa fännid tekitasid Napoli linnas kaose, aga Itaalia jalgpall pääses sellest hoolimata tagasi Euroopa tippu

Viimasel kümnendil on Euroopa jalgpalli kindlalt valitsenud Hispaania klubid, appi on tulnud inglased ja sakslased. Itaalia on olnud iseenda hale vari, aga nüüd tundub, et Saapamaa vutt on lõpuks tuhast tõusmas. Erinevalt nende linnadest, mis on paraku sakslaste tõttu just tuhastumas.