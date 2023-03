ÜLEVAADE | Millised on Baskonia võimalused Euroliigas edasi pääseda? Vastaseid vaadates rivaalidest parimad

Baskonial on tabelis 15 võitu ja 13 kaotust, millega jagab 6.-9. kohta ja kuulub pingerivi tihedaimasse ossa – üheksat meeskonda lahutab kõigest kolm võitu. Seda põnevam, et just nende vahel jagatakse viimased pääsmed põhiturniirile järgnevatele väljakukkumisheitlustele.