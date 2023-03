Klubid kirjutasid jalgpalliliidule avaliku kirja: mullune meister rikub ausa mängu reegleid

Saalijalgpalliklubid on mures, et suurte finantsmuredega klubi rikub ausa mängu reegleid

Samuti tekitab meil palju küsimusi olukord, kus maksupettuses süüdi mõistetud ja ka vanglas karistust kandnud klubi president Boriss Šipunov, kes on kuulutanud end eraisikuna pankrotis olevaks ja kelle eraisiku maksuvõlg enne pankroti väljakuulutamist oli Eestis rekordiline 6 miljonit eurot, jätkab äritegevust ja tekitab uusi võlgu. Erinevatele registritele tuginedes on temaga seotud ettevõtetel järgmised maksuvõlad: Hostech OÜ-l (müüdud pankrotimenetluses Boriss Šipunovi õele Marina Šipunovale) 83 000 eurot, Baltic Futsal Marketingil 21 500 eurot, saalijalgpallikoolil FC Cosmos 6000 eurot ja Lätis registreeritud ettevõttel Best Wood Group SIA 165 000 eurot.

Tahame teada ka seda, mida on Eesti Jalgpalli Liit võtnud ette seoses sellega, et FC Cosmos korraldas Tallinnas UEFA Futsali meistriliiga eelringi turniiri, mille korraldamiseks eraldab UEFA muljetavaldava summa, üle 50 000 euro, kuid vaatamata sellele on klubi president Boriss Šipunov jätnud meie andmetel korduvatest lubadustest hoolimata maksmata arved alates hotelliteenustest ja turvafirma teenustest ning lõpetades mängu ülekannetega seotud teenustega, põhjustades kõigile tõelisi kahjusid. Samuti põhjustas Boriss Šipunovi tegevus rahalist kahju eelmisel hooajal Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste meistriliigas osalenud klubidele. 2021/2022 põhihooajal sai mängude ülekannete ja reklaamide õigused Šipunoviga seotud ettevõte Baltic Futsal Marketing OÜ. 11.08.2022 teatas Boriss Šipunov isiklikult, et reklaamimüügi raha on laekunud ja jagatakse peagi ühiselt klubide vahel, kuid sellest on möödas rohkem kui seitse kuud, aga meie teada pole klubidele raha üle kantud.