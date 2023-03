Koroonast taastunud Siimer tegi MK-sarjas karjääri parima tulemuse

Bö saatis püstitiirus küll ühe padruni piima järele ja pidi sõitma 150meetrise trahviringi, kuid tema järjekordset MK-sarja etapivõitu see ei vääranud. Kuigi rootslane Martin Ponsiluoma ja sakslane Benedikt Doll said maha kõik kümme märki, edestas Bö finišis Ponsiluomat ikkagi 23,9 ja Dolli 28,9 sekundiga. Vägeva sõidu tegi lätlane Andrejs Rastorgujevs, kes jättis küll ühe märgi üles, ent sai neljanda koha, kaotades Böle 46,5 sekundiga. Nii suutis ta edestada ka puhtalt lasknud norrakat Sturla Holm Lägreidi ja samuti eskimatult tabanud sakslast Johannes Kühn, kes kaotasid Bäle vastavalt 48 ja 55,9 sekundiga.

„Pärast covidit lihas ei ole järgi jõudnud, lihas natuke kannatas täna, aga hingamise poolest oli üpriski kerge sõita. Ei tea, kas see on seotud Oslo rajaga ja sobib mulle, aga kokkuvõttes ütlen, et päris hea oli,“ kommenteeris Siimer oma esitust võistluse järel ERRi otse-eetris.

„See mingil määral tõi mingi uue värskuse, natuke küll lõivu maksin raja peal, aga kokkuvõttes ma arvan, et päris hea kompott. Selles suhtes [tänane olukord] päriselt ei rahulda, aga üpris okei. Ütlesin endale, et kui täna ühe trahviga läbi tulen, siis see on juba hea tulemus. Vaadates, kuidas ma sel aastal olen lasknud, siis üks trahv sprindi peale on minu kohta väga hea,“ lausus Siimer.