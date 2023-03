OTSEBLOGI | Neuville sai kolmanda järjestikuse katsevõidu, kuid Ogier jätkab kindla liidrina

Kolmanda kiiruskatse keskel jäi Tänak järsku seisma. Selgus, et ta masinal on probleem turboga. „Tü**, kuradi cosworth, raisk!“ käratas eestlane seejärel. „Autos on turbo, aga see on lihtsalt seal,“ lisas ta pärast katset. Õnnetult algas võistluspäev ka teistele M-Spordi pilootidele.ka Pierre-Louis Loubet sõitis vastu kivi ning kaotas rehvi ning ka Jourdan Serderidis jäi seisma. Liidriks tõusis Esapekka Lappi, Hyundaiga kihutavale soomlasele järgnevad Sebastien Ogier ja Dani Sordo .

Kümnenda katse võitis Sordo. Teiseks tulnud Tänak kaotas talle vaid 0,5 sekundiga. Kokkuvõttes juhib Lappi, kellele järgnevad Ogier (+5,3) ja Evans (+30,1). Tänak on 12. kohal (+14.05,0).

Lappi: „See oli ilmselt üks mu karjääri parimaid päevi. Lootsin tipus võidelda, aga seda mõtet, et lähen juhtima ja võitlen kogu aeg Sebiga [Ogier), mul küll polnud. Ma olin kindel, et meie kiirus on konkurentsivõimeline. See on hea auto. Tegime palju tööd Monte Carlo ja Rootsi ralli ajal, samuti vahepeal. Võime lõpetada õige seadistuse otsimise. Arvan, et oleme leidnud selle, mis mulle meeldib. Saan keskenduda sõitmisele.“

Ogier: „See on olnud hea päev ja saame täna õhtul õnnelikud olla. Võtsime palju riske ja see ei ole lähenemine, mis mulle sel rallil meeldib. Nii et olen rahul. Ka Esapekka on teinud suurepärast tööd ja on liidripositsioonil, nii et täna õhtul on meil veel natuke tööd teha ja analüüsida, et leida veidi lisakiirust. Vahe on väga väike ja homsed etapid on teistsuguse profiiliga ja erineva haardega, nii et näeme, kuidas võitlus areneb.“

Evans: „Üldiselt oli positiivne päev. Võib-olla ei olnud me päris nii kiired, kui oleksime tahtnud, aga México rallil tuleb hoolitseda ka autode ja rehvide eest. Nii et ma olin võib-olla mõnel hetkel ettevaatlik, kuid tunne autos on olnud üsna okei. Täna pärastlõunal olid mõned üllatused mõne suure kiviga ja mõnes kohas kaotasime natuke aega. Praegu oleme poodiumil, kuid minna on veel väga pikk tee.“