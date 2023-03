OTSEBLOGI | Tänak jätkab turboprobleemide kiuste rallit, liider on Lappi

WRC All Live'i otseülekandes uuriti juhtunu kohta M-Spordi tiimipealikult Richard Millenerilt: „Sellest palju halvemaks minna ei saa. Tõus Rootsis ning nüüd see. Teadsime enne siia tulemist, et see on üks hooaja raskemaid rallisid. Me polnud siin paar aastat käinud. Tihti kiputakse unustama, kui raske see tegelikult on. Tundub, et Otil oli tehniline probleem ning lisaks sai kaks autot kahjustada kivi vastu sõitmise tõttu. Päris katastroofiline ja kahjuks ei saa me selles olukorras eriti midagi teha.“