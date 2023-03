Eesti aktiivseim spordidokumentalist: aastani 2016–2017 oli nii, et iga kord märtsis mõtlesin, mis must saab

„2009. aasta majanduslanguse ajal tulin toime ainult tänu sellele, et mu parim sõber on võrguarhitekt ja tal oli ressurssi. Üürisime koos korterit, aga ma olin talle kogu aeg võlgu. Maksin seda mitu aastat tagasi. See oli küll selline punkt, kus mõtlesin, et mis must saab,“ räägib Steiv Silm (39), keda võib nimetada Eesti viljakaimaks spordidokumentaalide tegijaks.