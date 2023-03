Süüdistuste rahe alla sattunud klubijuht võitleb vastu: kohtus näeme, diletandid!

Vahepealse ajaga on saanud viiest klubist kolm. Üheks taandujaks on Tartu Ravens Futsal, mille juhatuse liige Roman Gnibida sõnul polnud avaldus hea tava järgi tehtud. See avaldati täpselt enne karikavõistluste finaalturniiri ja enne liiga play-off'i. Ütlesin kohe kõigile, et pange tähele: Cosmos võidab nii karika kui tiitli ja pärast saadab Boriss kõigile karikaga pildi ja ütleb, et „lakkuge panni, Jussikesed.““

Šipunov aga nägi saagat mitu kuud ette. „Ma olen väga pikalt investeerinud oma raha, oskuseid, teadmisi ja rahvusvahelisi sidemeid sellesse, et tõsta Eesti saalijalgpalli taset,“ sõnas ta. „Toetan hea meelega konstruktiivset konflikti. Seal, kus on areng, on ka erinevad ideed ja väljavaated. Konflikt on sinna heas mõttes sisse programmeeritud. Praegu ei ole konflikt. Praegu mängivad lihtsalt paar inimest suurt tegijat.“

Ta jätkas: „See, mis nad teevad ja mida räägivad, teeb neist minu jaoks väiksed inimesed. Põhimõtteliselt ei taha ma isegi kulutada nende peale oma aega. Las nad teevad, mis nad tahavad. Aga praegu nad astusid üle joone ja nii ei tohi teha. Selle teema ja avaliku kirjaga tegeleb juba jurist.“